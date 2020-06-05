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У главы Crocus Group Агаларова антитела к коронавирусу нашли ещё до эпидемии в России

Он рассказал, как избежал локальной вспышки болезни на своих строительных площадках.

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Фото © Instagram / agalarovaras

У президента Crocus Group Араза Агаларова выявили антитела к коронавирусу ещё до эпидемии в России. Бизнесмен признался, что тогда положительный результат его очень удивил.

Это было в самом начале, тогда ещё в стране никакой эпидемии не было. Я взял все анализы — мазки показали, что я не болен, но что у меня есть антитела. Не знаю, может, они ошиблись, но пока не болел, — передаёт слова Агаларова портал "360".

Когда эпидемия добралась до России, на стройках Агаларова находилось восемь с половиной тысяч рабочих. Как рассказал бизнесмен, сначала для них ввели строгий карантинный режим и закрыли в общежитиях. Но это, признался Агаларов, было ошибкой. Позже для сотрудников закупили лекарства и разрешили короткие прогулки. Локального всплеска заболеваемости удалось избежать.

Напомним, в середине мая в Красногорске временный госпиталь на базе выставочного центра "Крокус Экспо" принял первых 20 человек с коронавирусом. Больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, дезинфекционными камерами. В госпитале есть лаборатория для экспресс-анализов. В штате более 80 врачей и около 300 медсестёр и санитаров.

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