104-летняя Джейн Коллинз из Дерфи, Великобритания, пережила две мировые войны, испанский грипп, а теперь и CoVid-19. Когда старушка заразилась инфекцией, её родственникам сказали готовиться к худшему, ведь в таком почтенном возрасте смертность от коронавируса намного выше. Но вот уже спустя 10 дней после госпитализации Джейн вернулась в свой дом престарелых. По секрету британка рассказала, что ключ к её выздоровлению — это красное вино и шампанское.
Мне 104 года, и я чувствую себя очень хорошо после того, как смогла вылечиться от вируса. Я вернулась домой, где за мной присматривают, и у меня всё в порядке. Я всё ещё восстанавливаюсь, но уже ем сладкое и позволяю себе немного шампанского
Джейн Коллинз
Джейн овдовела больше 50 лет назад, когда её мужу Джорджу Коллинзу было всего 58 лет. С тех пор женщина жила абсолютно независимо и только на 101-м году жизни отказалась от вождения машины и через год переехала в дом престарелых. У Джейн нет своих детей, но ей повезло с племянницей. 53-летняя медсестра Сара Бальмфорт считает старушку своей второй мамой, пишет Daily Mail.
Было тревожно, потому что мы думали, осталось ли в 104-летнем человеке столько сил, чтобы выжить. Но она сделала это. Она всегда была сильной волевой женщиной. Она — мой источник гордости. И она всё такая же проницательная, как всегда была, и такая же остроумная
Сара Бальмфорт
У неё железное здоровье, а воля непоколебима. Она любит красное вино и никогда не откажется от бокала шампанского — в этом её секрет. Конечно, она выжила, но я думала, это займёт у неё намного больше времени. Джейн всегда была и остаётся тем ещё персонажем!
Сара Бальмфорт
WOW-news
104-летняя старушка, вылечившаяся от коронавируса за 10 дней, назвала своё секретное лекарство
сегодня в 10:57
Таня Терёшина устроила жаркую съёмку в кокошнике, заверив, что её идеальных форм не коснулся фотошоп
сегодня в 09:44
Семья спасла крошечного лисёнка, который решил, что их собака — это его мама
сегодня в 08:29