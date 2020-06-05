104-летняя старушка, вылечившаяся от коронавируса за 10 дней, назвала своё секретное лекарство

Мне 104 года, и я чувствую себя очень хорошо после того, как смогла вылечиться от вируса. Я вернулась домой, где за мной присматривают, и у меня всё в порядке. Я всё ещё восстанавливаюсь, но уже ем сладкое и позволяю себе немного шампанского

Джейн Коллинз