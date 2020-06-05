Таня Терёшина устроила жаркую съёмку в кокошнике, заверив, что её идеальных форм не коснулся фотошоп

41-летняя певица, известная своими модельными формами, решила разобрать фотоархивы во время карантина и наткнулась на горячую фотосессию, которую не стала скрывать от фанатов. На кадрах артистка предстала в чёрном нижнем белье и такого же цвета кокошнике, дополнив образ массивными серьгами.

Фото © Instagram / tanya_tereshina

Артистка показала фигуру во всей красе и отметила, что снимки обошлись без ретуши. "Ноль фотошопа, просто талантливый фотограф и моя идеальная попа", — пошутила она в "Инстаграме". Впрочем, давние поклонники и не думали в этом сомневаться, ведь Терёшина всегда следила за своей фигурой. Они осыпали любимицу комплиментами, назвав настоящей секс-бомбой.

Фото © Instagram / tanya_tereshina

Офигенная фигура, богиня! irina_gog

Фото © Instagram / tanya_tereshina

Потрясающая фотография, образ и Вы dshvez

Я ослеп zernovalekx

Однако на новые снимки в подобном стиле подписчикам лучше не рассчитывать. Недавно певица призналась у себя на странице, что больше не будет участвовать в откровенных фотосессиях. Однако у неё накопилось немало пикантных кадров, которыми она готова активно делиться.

Я дала себе слово, что больше я не буду фотографироваться ню для журналов и вообще постить гиперсекси-фотки нынешней себя. <...> Но у меня в памяти телефона и не только в телефоне их слишком много. Ещё буду какое-то время радовать мужское население "Инстаграма" своим секси-архивом. Таня Терёшина