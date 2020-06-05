Путин поручил ускорить изменения природоохранного законодательства после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись. Речь об этом зашла на совещании по экологии, которое проходит в формате видеоконференции.

— Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время — до конца текущей парламентской сессии, — указал глава государства.