После 17 лет службы на майора полиции завели дело. Его диплом оказался подделкой

В Краснодарском крае у майора полиции обнаружили поддельный диплом юриста. По данным Лайфа, Владимир М. поступил на службу ещё в 2002 году, предъявив документ о получении специальности "юрист-цивилист". Он дослужился до должности командира отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых ОМВД по Павловскому району.

В марте этого года прокуратура из-за нескольких прецедентов назначила служебную проверку, в ходе которой проверялись дипломы сотрудников МВД о высшем образовании. То, что диплом Владимира липовый, выяснилось в конце мая. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ 327 часть 3 ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков"). Мера пресечения майору МВД РФ пока не избиралась. Он находится на больничном.