В Кабардино-Балкарии двух адвокатов подозревают в драке с сотрудниками полиции

В Кабардино-Балкарии два адвоката подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Отмечается, что против Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 20 мая в городе Нарткала полицейские проверяли информацию о деятельности нелегального казино. В помещение их отказалась пустить сотрудница заведения, которая позже позвонила Жилокову.

— Тот начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", затем он ударил одного из сотрудников МВД лбом в голову и толкнул. Жилоков был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где его поместили в комнату разбора, — уточняется в сообщении.

Через некоторое время к отделу полиции, куда доставили правозащитника, прибыли два адвоката, которые, правда, не сумели попасть внутрь, так как не имели при себе адвокатского ордера, масок и перчаток. Позже к ним присоединилась Ципинова, которая ударила полицейского рукой в лицо, а затем ногой в область паха.