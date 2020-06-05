"Сколько нужно, столько и потратим". Потанин пообещал Путину устранить разлив топлива за счёт "Норникеля"

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Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском будут устранены за счёт средств "Норникеля". Об этом глава горно-металлургической компании Владимир Потанин сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства назвал решение Потанина правильным и поинтересовался, сколько компания планирует потратить на работы по ликвидации последствий ЧП. Президент также заметил, что таких масштабов катастрофы можно было бы избежать при своевременном ремонте оборудования.

— Сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно же, миллиарды и миллиарды... По штрафам я не могу судить, но думаю, что расходы [составят] десять миллиардов и более, – ответил Потанин.