"Сколько нужно, столько и потратим". Потанин пообещал Путину устранить разлив топлива за счёт "Норникеля"

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Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском будут устранены за счёт средств "Норникеля". Об этом глава горно-металлургической компании Владимир Потанин сообщил президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства назвал решение Потанина правильным и поинтересовался, сколько компания планирует потратить на работы по ликвидации последствий ЧП. Президент также заметил, что таких масштабов катастрофы можно было бы избежать при своевременном ремонте оборудования.
— Сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно же, миллиарды и миллиарды... По штрафам я не могу судить, но думаю, что расходы [составят] десять миллиардов и более, – ответил Потанин.
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив дизельного топлива. В результате ЧП в грунт попало до шести тысяч тонн нефтепродуктов, ещё 15 тысяч тонн оказалось в реках Амбарной, Далдыкан, их притоках и прилегающих озёрах. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На данный момент спасателям удалось собрать около 200 тонн горюче-смазочных материалов и локализовать место разлива.