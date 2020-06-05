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"Тщательно и бескомпромиссно!" Путин потребовал выяснить причины экологической катастрофы в Норильске

Ранее сегодня в МЧС заявили о локализации разлива топлива.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал тщательного расследования ситуации с разливом нефтепродуктов в Норильске. Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания на тему экологии.

Прошу все структуры, которые напрямую задействованы, взять ситуацию под полный контроль. Нужно разобраться в причинах тщательно и бескомпромиссно, — заявил Путин.

Ранее российский президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске, в ходе которого одобрил предложение МЧС ввести там режим чрезвычайной ситуации и поручил правоохранителям разобраться, почему о ситуации не было доложено вовремя.

Напомним, на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Предварительной причиной экологической катастрофы назвали отсутствие своевременного ремонта резервуара. Ранее в МЧС России отчитались о локализации разлива. Лайф показывал масштабы последствий ЧП, снятые с дрона.

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