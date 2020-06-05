"Очень своеобразный, интересный". Светлана Немоляева рассказала Лайфу, каким запомнила Михаила Кокшенова

Свой творческий путь Михаил Кокшенов начинал с работы в столичном театре Маяковского. Лишь спустя несколько лет театральной жизни он полностью ушёл в кино. Об этом Лайфу рассказала актриса Светлана Немоляева, вспоминая их совместную работу.

— Миша был в нашем театре несколько лет — в театре Маяковского, когда был совсем молодой после окончания театрального училища. Мы с ним играли. Он был партнёр, славный малый, остроумный, весёлый, очень оптимистичный, всегда в хорошем, приподнятом настроении, актёр очень своеобразный, интересный. Было жалко, когда ушёл из театра, он переквалифицировался на кино, стал много сниматься. Я желаю держаться, перенести горе всем его родным. Пусть земля ему будет пухом. И зрители, люди, с которыми работали, будут всегда помнить его, — отметила Светлана Немоляева.

Со словами соболезнований к семье и близким Михаила Кокшенова обратился и народный артист РФ Игорь Костолевский.

— Я снимался с ним в фильме "Звезда пленительного счастья". Выражаю свои соболезнования. Он был замечательный артист, — сказал актёр.

Напомним, Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и снялся более чем в ста фильмах. Зрителям он полюбился по ролям в таких фильмах, как "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и др. Звезда советского кино страдал от проблем с сердцем. Он несколько лет назад перенёс инсульт.