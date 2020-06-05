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Министр просвещения Сергей Кравцов: У моей дочери-пятиклассницы нет мобильного телефона

Многие страны сталкиваются с негативным влиянием цифровизации на детскую психику, однако негативных последствий прогресса можно избежать, если подходить ко всему с умом. Об этом ведущие шоу "Дайте сказать" поговорили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

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Гость эфира рассказал, как ему удаётся держать ситуацию под контролем на примере собственной семьи.

Многие страны с этим сталкиваются, но по своему опыту я хочу сказать, что мы учимся в пятом классе и у нас нет у дочки мобильного телефона, — признался Кравцов. — Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Она отличница, хорошо учится, но всему своё время.

Говоря о цифровизации в контексте образовательного процесса, он отметил, что многим российским школам для этого не хватает элементарного "железа".

Мы проанализировали материальное состояние каждой школы и увидели, что только четверть школ готовы полноценно использовать дистанционные технологии, имеют нужную скорость Интернета, оснащение мультимедийными досками, — указал министр. — Конечно, мы сделали для себя определённые выводы, и сегодня мы точечно понимаем по каждой школе, где какое оборудование необходимо. Нами вместе с Минкомсвязью разработан стандарт образовательной среды школы, поэтому будем в этом направлении работать.

Ранее Минпросвещения назвало дату всероссийского выпускного. В некоторых регионах его проведут очно, но в большинстве субъектов он будет всё-таки в формате онлайн.

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