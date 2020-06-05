Смертельная "подтяжка". В Петербурге арестован хирург, отправивший клиентку в могилу

В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест хирурга Гурама Папиашвили, который незаконно сделал своей знакомой пластическую операцию и подписал тем самым ей смертный приговор. Спустя несколько суток после подтяжки врач-педиатр, кандидат медицинских наук София Снигирёва умерла.
— Срок меры — 03.08.2020... Как полагает следствие, Папиашвили 29 мая 2020 года незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий, наличие которых обязательно, провёл потерпевшей пластическую операцию, — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Спустя два дня 62-летняя пациентка попала в больницу, а 1 июня умерла. Предварительная причина смерти — септический шок с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. В суде уточнили, что Папиашвили является учредителем и хирургом частной клиники. Медучреждение не имеет лицензии на стационарную помощь по профилю "Пластическая хирургия".
Ранее Лайф писал про врача одной из больниц города Ижевска, которого задержали за покушение на сбыт трёх килограммов наркотиков синтетического производства.
Лента новостей
Германия пригрозила США ответом на санкции против "Северного потока — 2"
сегодня в 14:18
Усилятся агрессия и аварийность. Астролог предупредила об опасностях "клубничной луны"
сегодня в 14:15
В парилку — без масок. Лайф узнал, на каких условиях открылись бани в Подмосковье и что насчёт цен
сегодня в 14:02