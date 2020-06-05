Смертельная "подтяжка". В Петербурге арестован хирург, отправивший клиентку в могилу

В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест хирурга Гурама Папиашвили, который незаконно сделал своей знакомой пластическую операцию и подписал тем самым ей смертный приговор. Спустя несколько суток после подтяжки врач-педиатр, кандидат медицинских наук София Снигирёва умерла.

— Срок меры — 03.08.2020... Как полагает следствие, Папиашвили 29 мая 2020 года незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий, наличие которых обязательно, провёл потерпевшей пластическую операцию, — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Спустя два дня 62-летняя пациентка попала в больницу, а 1 июня умерла. Предварительная причина смерти — септический шок с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. В суде уточнили, что Папиашвили является учредителем и хирургом частной клиники. Медучреждение не имеет лицензии на стационарную помощь по профилю "Пластическая хирургия".