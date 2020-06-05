Стоимость нефти Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 6,2% в ходе торгов на лондонской бирже ICE и достигла $42,48 за баррель. В последний раз североморская смесь торговалась выше $42 за баррель 6 марта 2020 года.
Согласно данным торгов на 15:42 мск, укрепилась также нефть сорта WTI. Стоимость техасского топлива выросла на 5,7% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составила $39,89 за баррель.
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания встречи министров стран – участниц ОПЕК+, которая может состояться 6 или 7 июня. Предполагаемой темой переговоров является продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня. Стоимость барреля нефти Brent ранее сегодня утром подорожала выше $41 — это тоже максимум с начала марта.
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