Стоимость нефти Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе выросла на 6,2% в ходе торгов на лондонской бирже ICE и достигла $42,48 за баррель. В последний раз североморская смесь торговалась выше $42 за баррель 6 марта 2020 года.

Согласно данным торгов на 15:42 мск, укрепилась также нефть сорта WTI. Стоимость техасского топлива выросла на 5,7% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составила $39,89 за баррель.