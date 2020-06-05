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В СМИ появилась возможная дата встречи стран ОПЕК+

Сообщается, что Россия и Саудовская Аравия договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

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Фото © Pixabay

Встреча министров стран — участниц ОПЕК+ может состояться 6 или 7 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после недельных переговоров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

Bloomberg уточняет, что стороны достигли соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, теперь и с Ираком. Однако агентство отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жёсткие условия сделки. В мае Ирак выполнил обязательства по соглашению только наполовину, для полной компенсации стране потребуется сократить производство ещё на 24% до 3,28 миллиона баррелей в день.

До этого была информация, что страны ОПЕК+ приняли решение перенести дату заседания технического комитета с 5 на 17 июня.

Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти в мае — июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона баррелей и далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. После вступления сделки в силу нефть стала набирать в цене.

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