В СМИ появилась возможная дата встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран — участниц ОПЕК+ может состояться 6 или 7 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после недельных переговоров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

Bloomberg уточняет, что стороны достигли соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, теперь и с Ираком. Однако агентство отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жёсткие условия сделки. В мае Ирак выполнил обязательства по соглашению только наполовину, для полной компенсации стране потребуется сократить производство ещё на 24% до 3,28 миллиона баррелей в день.

До этого была информация, что страны ОПЕК+ приняли решение перенести дату заседания технического комитета с 5 на 17 июня.