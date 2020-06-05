Александр Рыбак признался в зависимости от препаратов, которую скрывал 11 лет

Исполнитель белорусско-норвежского происхождения Александр Рыбак шокировал своих подписчиков в "Инстаграме". В своём недавнем посте певец рассказал, как на протяжении 11 лет он принимал снотворное и антидепрессанты. Сами по себе в ограниченных дозах препараты не несут вреда, однако Рыбак с течением времени уже не мог представить свою жизнь без них, и самое ужасное — с ними тоже.

У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала всё было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась.

В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок Александр Рыбак

Фото © Instagram / rybakofficial

Певец рассказал, что вещества повлияли не только на его ментальное здоровье, но и на физическое. Мышцы, желудок — всё постепенно начало сдавать. Конечно, на отношениях с людьми это тоже отразилось.

В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни Александр Рыбак

Фото © Instagram / rybakofficial

Рыбак заметил, что сейчас много кому приходится бороться с проблемами психического здоровья. В ближайшие недели в своём instagram-аккаунте он будет делиться своим опытом, надеясь, что он кому-то сможет помочь. В комментариях к посту подписчики поддержали певца и ещё раз напомнили, что ему всегда есть на кого положиться.

Спасибо, что начали этот разговор о психическом здоровье. Я надеюсь, реабилитация проходит хорошо ❤️ Vanesaddimitrova

Я верю, что у тебя всё получится💕мы всегда тебя поддержим, и знай, что ты не одинок❤️ Dasha13.11.98

Сочувствую🥺. Главное — не сдавайся! Мы тебя любим!♥️♥️♥️ Mari.yakovleva.06