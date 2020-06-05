Александр Рыбак признался в зависимости от препаратов, которую скрывал 11 лет

Исполнитель белорусско-норвежского происхождения Александр Рыбак шокировал своих подписчиков в "Инстаграме". В своём недавнем посте певец рассказал, как на протяжении 11 лет он принимал снотворное и антидепрессанты. Сами по себе в ограниченных дозах препараты не несут вреда, однако Рыбак с течением времени уже не мог представить свою жизнь без них, и самое ужасное — с ними тоже.
У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала всё было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась.
В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок
Александр Рыбак
Певец рассказал, что вещества повлияли не только на его ментальное здоровье, но и на физическое. Мышцы, желудок — всё постепенно начало сдавать. Конечно, на отношениях с людьми это тоже отразилось.
В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни
Александр Рыбак
Рыбак заметил, что сейчас много кому приходится бороться с проблемами психического здоровья. В ближайшие недели в своём instagram-аккаунте он будет делиться своим опытом, надеясь, что он кому-то сможет помочь. В комментариях к посту подписчики поддержали певца и ещё раз напомнили, что ему всегда есть на кого положиться.
Спасибо, что начали этот разговор о психическом здоровье. Я надеюсь, реабилитация проходит хорошо ❤️
Vanesaddimitrova
Я верю, что у тебя всё получится💕мы всегда тебя поддержим, и знай, что ты не одинок❤️
Dasha13.11.98
Сочувствую🥺. Главное — не сдавайся! Мы тебя любим!♥️♥️♥️
Mari.yakovleva.06
Александр Рыбак одержал победу на конкурсе песни Евровидение в 2009 году, когда тот проходил в России. Юноша сразу влюбил в себя миллионы любителей музыки по всему миру. Певцу пророчили грандиозную карьеру. Однако уже вскоре после своего первого тура он пропал из поля зрения, так и оставшись лишь очередным победителем Евровидения.
WOW-news
Девочка сфотографировала свою сестру и только потом заметила, что за её спиной прятался чей-то силуэт
сегодня в 14:20
Правда ли, что жвачка остаётся в желудке 7 лет? Студент-медик опроверг главную "пугалку" родителей
сегодня в 13:32
104-летняя старушка, вылечившаяся от коронавируса за 10 дней, назвала своё секретное лекарство
сегодня в 10:57