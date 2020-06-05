Правда ли, что жвачка остаётся в желудке 7 лет? Студент-медик опроверг главную "пугалку" родителей

23-летний Джастин из Канады опубликовал в своём аккаунте в TikTok ролик, который быстро стал вирусным. Парень рассказал, что многие растут, думая, что проглоченная жевательная резинка может повредить внутренности. На деле же, как поясняет будущий врач, такой вариант развития событий крайне маловероятен.
Видео © TikTok / JustinMedSchool
Я всё моё детство думал, что жвачка остаётся в животе в течение семи лет, склеивает кишечник, что может привести к ранней смерти. Но, вообще, это не вредно. Как правило, жвачка просто проходит через пищеварительную систему и выходит, не нанося какого-либо урона
JustinMedSchool
Только на TikTok ролик посмотрели более миллиона раз, а пользователи были впечатлены откровением студента. Кто-то действительно думал, что жвачка может быть фатальной для организма. Конечно, нашлись и те, что опытным путём узнали, что это далеко не так, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / justinmedschool
Сейчас мне 26 лет, и я до сих пор беспокоился, не осталась ли во мне какая-нибудь старая жвачка
Пользователь TikTok
Я проглотил ОГРОМНЫЙ кусок жвачки, когда мне было семь лет, и со мной, как понимаете, до сих пор всё в порядке
Пользователь TikTok
WOW-news
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