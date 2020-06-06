10 наглядных примеров, когда люди не ждали знака свыше, а сами делали первый шаг и добивались успеха

BrightSide опубликовало вдохновляющие фотографии пользователи соцсетей, на которых видно, как сильно они изменились благодаря своему упорству.
Наконец минус 45 кг!
Между мечтой и реальностью 10 лет учёбы
Фото © Twitter / WorstBehavior78
"Сбросил 112 кг. Чувствую себя гораздо лучше"
Чтобы увидеть шею, потребовалось похудеть на 108 кг
"Для кого-то это событие не имеет такого значения, но я из бедной семьи, которая живёт на одну зарплату. И мы наконец накопили на новый холодильник"
Сын окончил университет благодаря отцу, который работал уборщиком, чтобы оплатить его обучение
Он много лет добивался её руки, и наконец она сказала: "Да!"
Учитель естественных наук из Кении, который отдавал большую часть своей зарплаты для поддержки более бедных учеников, выиграл приз в 1 миллион долларов
19-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Макс Тейлор вернулся к тренировкам после лечения рака
Фото © Givemesport
В детстве эта девушка дважды одолела рак. Тогда она решила стать медсестрой в Детском онкологическом центре. Сегодня её цель достигнута