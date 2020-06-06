10 наглядных примеров, когда люди не ждали знака свыше, а сами делали первый шаг и добивались успеха

BrightSide опубликовало вдохновляющие фотографии пользователи соцсетей, на которых видно, как сильно они изменились благодаря своему упорству.

Наконец минус 45 кг!

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Между мечтой и реальностью 10 лет учёбы

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"Сбросил 112 кг. Чувствую себя гораздо лучше"

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Чтобы увидеть шею, потребовалось похудеть на 108 кг

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"Для кого-то это событие не имеет такого значения, но я из бедной семьи, которая живёт на одну зарплату. И мы наконец накопили на новый холодильник"

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Сын окончил университет благодаря отцу, который работал уборщиком, чтобы оплатить его обучение

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Он много лет добивался её руки, и наконец она сказала: "Да!"

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Учитель естественных наук из Кении, который отдавал большую часть своей зарплаты для поддержки более бедных учеников, выиграл приз в 1 миллион долларов

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19-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Макс Тейлор вернулся к тренировкам после лечения рака

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В детстве эта девушка дважды одолела рак. Тогда она решила стать медсестрой в Детском онкологическом центре. Сегодня её цель достигнута