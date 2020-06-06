Диетолог рассказала, какой суп самый вредный

Диетолог Ирина Торопыгина считает, что солянка — самый вредный суп. По мнению врача, в ней большое количество продуктов переработанного мяса.

— Там содержатся колбасы, сосиски, копчёности, солёности, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена, — приводит слова диетолога портал "E1.ru".

Доктор отметила, что употребление солянки несёт в себе риски развития атеросклероза. Кроме того, это блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок.

Торопыгина уточнила, что добавляемые в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Если же животных кормили антибиотиками, то в бульон могут попасть вредные вещества.