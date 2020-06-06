"Шагаем по аду". Заразившийся CoViD-19 Пашинян назвал критической ситуацию в стране

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. Ранее у него и всех членов его семьи также подтвердили CoViD-19.

— Мы достигли критической отметки и шагаем по аду, — сказал премьер журналистам.

Пашинян заявил, что система здравоохранения настолько перегружена, что не успевает принимать больных. Он добавил, что в правительстве рассматривали вариант введения тотального карантина, но пришли к выводу, что это не спасёт ситуацию в стране.

— Не только потому, что экономические последствия будут тяжёлыми, а поскольку уверены, и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесёт желаемый результат, — отметил премьер Армении.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек. Общее число заражённых в стране достигло 12 547. Пятый день подряд в Армении число новых заболевших составляет более 500 человек.