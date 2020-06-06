Второй препарат от коронавируса зарегистрирован в России. Он борется с цитокиновым штормом

В России зарегистрирован ещё один препарат для лечения CoViD-19. Он называется "Левилимаб" и предназначен для пациентов с тяжёлым течением болезни, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Разработала лекарство компания Biocard.

— Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом, — говорится на сайте ведомства.