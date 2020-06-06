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Путин поручил включить в генетические исследования разработку вакцины от CoViD-19

Также глава государства дал поручение создать национальную систему генетической информации.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В программу геномных исследований, разработать которую ранее поручил президент РФ Владимир Путин, будет включено создание вакцин и препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (CoViD-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для её лечения, — говорится в тексте.

Ответственными лицами за это назначены глава кабмина Михаил Мишустин, его вице-премьер Татьяна Голикова, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко. При этом, согласно документу, уложиться они должны до 1 августа 2020 года.

Ранее президент России поручил создать в стране национальную систему генетической информации, а также ввести курс генетики в российских школах.

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