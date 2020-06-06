На Камчатке умер один из двойняшек-младенцев, которых родители не кормили четыре дня

В Камчатской краевой детской больнице скончался один из четырёхмесячных двойняшек, которых родители морили голодом на протяжении четырёх дней. Его маленькую сестру удалось спасти. Она сейчас находится в Вилючинской городской больнице.

— Мальчик в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть, — сообщило СУ СК России по Камчатскому краю.