На Камчатке умер один из двойняшек-младенцев, которых родители не кормили четыре дня

В Камчатской краевой детской больнице скончался один из четырёхмесячных двойняшек, которых родители морили голодом на протяжении четырёх дней. Его маленькую сестру удалось спасти. Она сейчас находится в Вилючинской городской больнице.
— Мальчик в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть, — сообщило СУ СК России по Камчатскому краю.
Четырёхмесячных мальчика и девочку изъяли у супружеской пары в городе Вилючинск 4 июня. По данным следствия, родители на четыре дня ушли взапой и забыли про собственных малышей. В итоге двойняшек госпитализировали в тяжёлом состоянии. Против супругов завели уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".