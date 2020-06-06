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На Камчатке умер один из двойняшек-младенцев, которых родители не кормили четыре дня

Муж и жена сутки напролёт выпивали, пока их грудные сын и дочь медленно гибли от голода.

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Фото © Pixabay

В Камчатской краевой детской больнице скончался один из четырёхмесячных двойняшек, которых родители морили голодом на протяжении четырёх дней. Его маленькую сестру удалось спасти. Она сейчас находится в Вилючинской городской больнице.

Мальчик в тяжёлом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Камчатской краевой детской инфекционной больницы, где наступила его смерть, — сообщило СУ СК России по Камчатскому краю.

Четырёхмесячных мальчика и девочку изъяли у супружеской пары в городе Вилючинск 4 июня. По данным следствия, родители на четыре дня ушли взапой и забыли про собственных малышей. В итоге двойняшек госпитализировали в тяжёлом состоянии. Против супругов завели уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

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