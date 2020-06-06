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В мультсериал "Царевны" добавили мальчиков, чтобы улучшить продажи за рубежом

Благодаря этому теперь главные герои отличаются не только гендером, но и цветом кожи.

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Фото © Анимационная студия "Мельница"

В популярном мультсериале "Царевны" о пяти юных волшебницах в школе магии появились два новых главных героя. Это темнокожий Васко и Ван Ли из Китая. Расовое и гендерное разнообразие в проект привнесли, чтобы лучше продавать права на показ за границей.

Добавление мальчиков, особенно темнокожего и азиатского типа, может помочь в продажах мультфильма за рубежом, потому что это модная тема. Все мы понимаем, что тёмный мальчик и азиатский мальчик — это два региона, — объяснил "Ведомостям" глава кинокомпании "Царь Pictures", которая занимается производством сериала.

Все пять царевен из мультсериала — светлокожие европейки. Это Варвара-краса, длинная коса, Василиса – Царевна-лягушка, Дарья – царевна-несмеяна, царевна Елена Прекрасная и Спящая царевна Соня. Теперь же главные герои отличаются не только полом, но и цветом кожи.

Ранее стало известно, что Русалочку в игровом ремейке мультфильма Disney сыграет темнокожая певица.

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