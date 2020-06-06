В мультсериал "Царевны" добавили мальчиков, чтобы улучшить продажи за рубежом

В популярном мультсериале "Царевны" о пяти юных волшебницах в школе магии появились два новых главных героя. Это темнокожий Васко и Ван Ли из Китая. Расовое и гендерное разнообразие в проект привнесли, чтобы лучше продавать права на показ за границей.

— Добавление мальчиков, особенно темнокожего и азиатского типа, может помочь в продажах мультфильма за рубежом, потому что это модная тема. Все мы понимаем, что тёмный мальчик и азиатский мальчик — это два региона, — объяснил "Ведомостям" глава кинокомпании "Царь Pictures", которая занимается производством сериала.



Все пять царевен из мультсериала — светлокожие европейки. Это Варвара-краса, длинная коса, Василиса – Царевна-лягушка, Дарья – царевна-несмеяна, царевна Елена Прекрасная и Спящая царевна Соня. Теперь же главные герои отличаются не только полом, но и цветом кожи.