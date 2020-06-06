Жителям Пекина на фоне пандемии выдадут $1,7 млрд для шопинга

Власти Пекина планируют раздать жителям города на шопинг сумму, эквивалентную около 1,71 миллиарда долларов . Получить ваучер горожане смогут с 10:00 6 июня через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com, сообщает агентство Синьхуа.
Выдавать ваучеры будут в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Каждый ваучер будет действовать в течение двух недель. Использовать их можно будет как в обычных магазинах, так и при онлайн-покупках.
Такую акцию проводят в рамках программы "Сезон потребления", которая началась 6 июня. Для горожан подготовили более 400 офлайн- и онлайн-мероприятий, чтобы оживить торговлю после эпидемии коронавируса.
Ранее в Китае заявили, что "мокрый рынок" в Ухани не был источником появления новой болезни. Образцы биоматериала, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на коронавирус, и это, по словам китайских эпидемиологов, означает, что рынок не мог стать точкой старта глобальной пандемии.