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"Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя". Чемпион НБА пригрозил Трампу

По словам бывшего спортсмена, не важно, как пройдут выборы нового президента США, но Трампа в Белом доме после них якобы больше не будет.

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и близкий друг погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда Стивен Джексон записал видео обращения к президенту США Дональду Трампу. Бывший спортсмен пригрозил американскому лидеру, что вышвырнет его из Белого дома, если тот будут переизбран на второй срок на своём пост в ноябре. .

Обещаю, что тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого дома, — говорит в опубликованном на своей странице в Instagram Джексон.

Напомним, массовые протесты в США идут уже больше недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.

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