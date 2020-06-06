"Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя". Чемпион НБА пригрозил Трампу

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и близкий друг погибшего при задержании полицией Джорджа Флойда Стивен Джексон записал видео обращения к президенту США Дональду Трампу. Бывший спортсмен пригрозил американскому лидеру, что вышвырнет его из Белого дома, если тот будут переизбран на второй срок на своём пост в ноябре. .

– Обещаю, что тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого дома, — говорит в опубликованном на своей странице в Instagram Джексон.