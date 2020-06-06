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Три человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Калифорнии

Борт врезался в склон холма вдоль шоссе на границе штатов.

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Фото © Ktla.com

Пилот и двое его пассажиров погибли при крушении небольшого одномоторного самолёта в городе Редлендс, штат Калифорния. Об этом сообщает местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на шерифа полиции.

По не установленной пока причине борт врезался в склон холма вдоль шоссе 38 на границе Редлендса и общины Ментон в Техасе. Других подробностей инцидента не приводится.

В расследовании случившегося принимают участие Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее Лайф сообщал, что четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США.

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