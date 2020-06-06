СМИ: США планируют вывести из Германии 9,5 тысячи военнослужащих

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга.

К сентябрю из страны планируется вывести 9,5 тыс. военных, в то время как сейчас в Германии находятся около 34,5 тыс. военнослужащих США в пяти крупных гарнизонах.

Помимо того, американский лидер распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

По словам руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Эллиота, США остаются привержены работе с немецкими союзниками по обеспечению совместной обороны.

— В то время как на данный момент у нас нет объявлений, президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий постоянно оценивает вопросы лучшего расположения американских войск и нашего присутствия за рубежом, — приводит слова Эллиота ТАСС.