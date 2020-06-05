Германия пригрозила США ответом на санкции против "Северного потока — 2"

Из-за санкций против трубопровода "Северный поток — 2" американский газ может попасть под штрафные пошлины в Германии. Об этом заявил глава Комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
— Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС, — сказал Эрнст в беседе с РИА "Новости".
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Напомним, пакет новых санкций против "Северного потока — 2" внесли в сенат США накануне. Согласно документу они будут направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. Ранее производившая работы компания Allseas приостановила свою работу из-за угрозы со стороны США о введении ограничительных мер.