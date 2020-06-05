НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Германия пригрозила США ответом на санкции против "Северного потока — 2"

Пакет новых ограничений в отношении газопровода власти Штатов вынесли на обсуждение накануне.

439
Post cover

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Из-за санкций против трубопровода "Северный поток — 2" американский газ может попасть под штрафные пошлины в Германии. Об этом заявил глава Комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС, — сказал Эрнст в беседе с РИА "Новости".

Напомним, пакет новых санкций против "Северного потока — 2" внесли в сенат США накануне. Согласно документу они будут направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. Ранее производившая работы компания Allseas приостановила свою работу из-за угрозы со стороны США о введении ограничительных мер.

Выбор редакции

Loading...