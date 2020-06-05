Германия пригрозила США ответом на санкции против "Северного потока — 2"

Из-за санкций против трубопровода "Северный поток — 2" американский газ может попасть под штрафные пошлины в Германии. Об этом заявил глава Комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

— Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС, — сказал Эрнст в беседе с РИА "Новости".