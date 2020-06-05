Министр Кравцов рассказал, как российские школьники будут сдавать ЕГЭ этим летом

— Никаких изменений, кроме дополнительных мер защиты, в Едином государственном экзамене не будет, — указал министр. — В целом система устоялась. Мы исключили из ЕГЭ задания с выбором ответа, так называемую угадайку, ввели больше развёрнутых ответов, которые оценивают творческие способности школьников. Мы ввели в экзамене по истории историческое сочинение. Мы ввели устное собеседование в девятых классах как допуск к ОГЭ (основному государственному экзамену). Это, можно сказать, уникальная модель в целом в мире, когда оценивается устная речь школьников.

Гость эфира отметил, что на сегодняшний день делается всё возможное, чтобы экзамен оценивал знания школьников, их умения, творческие способности. Не случайно ректоры ведущих вузов, по словам Кравцова, выступают решительно против отмены ЕГЭ.

— Месяц-два назад некоторые выступили с идеей отменить ЕГЭ при поступлении в вуз. Но не только я против — это ректора прежде всего сказали: "Мы не сможем организовать приёмную кампанию". Было целое обсуждение с Союзом ректоров под председательством Виктора Антоновича Садовничего — и однозначное решение, что должен быть объективный экзамен, — резюмировал он.