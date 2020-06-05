НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Песков прокомментировал убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Мужчина был застрелен при задержании. У него были слезоточивый газ и нож.

289
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Разбирательства в ситуации с гибелью жителя Екатеринбурга, который похитил из магазина несколько рулонов обоев, не входит в компетенцию Кремля. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счёт, если такая необходимость есть. <...> В данном случае это не вопрос президента и не вопрос Администрации Президента, — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле знают о том, что погибший мужчина был вооружён ножом и оказал сопротивление при задержании. Песков отметил, что реакцию общественности на эту тему в Кремле заметили. Вместе с тем призвал не преувеличивать масштабы обсуждения ситуации.

Напомним, 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит парень, который украл из магазина четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины уверены, что их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.

Выбор редакции

Loading...