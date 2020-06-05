Песков прокомментировал убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Разбирательства в ситуации с гибелью жителя Екатеринбурга, который похитил из магазина несколько рулонов обоев, не входит в компетенцию Кремля. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— При необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счёт, если такая необходимость есть. <...> В данном случае это не вопрос президента и не вопрос Администрации Президента, — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле знают о том, что погибший мужчина был вооружён ножом и оказал сопротивление при задержании. Песков отметил, что реакцию общественности на эту тему в Кремле заметили. Вместе с тем призвал не преувеличивать масштабы обсуждения ситуации.