Путин назвал тупиковой и опасной логику "после нас хоть потоп"

Жизнь по принципу "после нас хоть потоп" несовместима с любым направлением развития, будь то экономика или социальные отношения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с представителями экологических организаций.

— Многие живут по принципу "после нас хоть потоп". Это прискорбно, такая логика тупиковая и крайне опасная. Сама природа даёт нам сигнал — устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности, — заявил Путин.

Как добавил Владимир Путин, проблемы окружающей среды и экологии всегда были одними из наиболее чувствительных и важных для общества тем. Именно потому среди инициатив по поправкам в конституцию было так много предложений усилить требования по охране окружающей среды, гуманного обращения с животными.

— Для нас важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира России! — подчеркнул глава государства.

Напомним, на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации, в ходе которого одобрил предложение МЧС России ввести там режим чрезвычайной ситуации. Лайф публиковал видео ликвидации последствий разлива топлива.