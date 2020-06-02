Четыре рулона обоев или что-то ещё? Почему в Екатеринбурге в ходе спецоперации Росгвардии погиб мужчина

"Помутнение!"

Про погибшего от пуль Росгвардии 27-летнего екатеринбуржца Владимира Таушанкова соседи говорят "спокойный и серьёзный". Его родители подчёркивают, что зарабатывал он сам и не нуждался в деньгах. Так что за чертовщина нашла на парня в тот роковой день? — Наверное, помутнение! — говорит Лайфу его мать Надежда Ивановна. Она ни на секунду не сомневается: её сын не мог быть настолько агрессивным, чтобы по нему открывать огонь из боевого оружия.

Владимир Таушанков заходит в подъезд. Фото © Кадр из видео YouTube / ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

Со слов очевидцев, около 19 вечера Владимир Таушанков снял со стенда четыре рулона обоев и неоплаченными вынес из торгового зала. За ним погнались продавец и случайный посетитель. Владимир угрожал им ножом, и они вызвали полицию. В Интернет утекли кадры с камер видеонаблюдения, где запыхавшийся, испуганный Владимир забегает в свою многоэтажку, а его преследует двое крепких мужчин, один из которых вооружён палкой.

На кадрах камеры видеонаблюдения лифта видно, что молодой человек явно нервничает. А после просмотра видео возникает много вопросов. Например, где те самые обои? Если их нет, то кто и зачем за Владимиром гонится? Как вообще можно вынести целые рулоны в том небольшом рюкзаке, что мы видим в ролике? Как пояснил Лайфу отец убитого Анатолий Алексеевич, в рюкзаке лежали деньги на покупку обоев и зачем было красть? А нож, который упоминается в деле, не охотничий или перочинный, а специальный — для обоев.

Версия правоохранителей

После предполагаемой кражи обоев арестовывать Владимира Таушанкова приехали оперативники. Он им не открыл, забаррикадировавшись в квартире. Тогда к переговорам подключили его отца, который живёт неподалёку. Как только Анатолий Алексеевич появился на лестничной клетке, его схватил и затащил в квартиру выскочивший из двери сын. Оперативнику, пытавшемуся этому помешать, Владимир прыснул в лицо из перцового баллончика. Дальше версии разнятся. Вот что говорят представители Росгвардии.

— От отца подозреваемого долгое время не было известий, что могло свидетельствовать о ещё одном преступлении. Приняли решение о проведении спецоперации, — комментирует представитель ведомства Валерий Грибакин. — Подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, угрожал им, вёл себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и начали стрелять на поражение. Отмечу, что задержание проводилось после совершения не какого-то мелкого преступления — мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкого — разбойное нападение, в ходе которого он угрожал ножом персоналу магазина.

В Росгвардии добавили, что Таушанков имел судимость за незаконный оборот наркотиков. Из его квартиры по итогам "спецоперации" изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

Родители погибшего

Родители придерживаются иной версии. — Нет-нет-нет. Наш сын не судим. Даже когда полицейские приходили ко мне за ключами от его квартиры вчера, то говорили: "Странно, нормальный парень, не привлекался"! Не понимаю, почему теперь они говорят обратное, что он судим, — задаётся вопросом его мать Надежда Ивановна. А вот что говорит отец убитого: — Он меня пустил в квартиру, а оперативников не пустил. Я начал с ним разговаривать: "Мне говорят, ты обои какие-то украл". Он ответил: "Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то бандиты погнались, бать". Сидел со мной в стрессе. Тишина. Потом смотрю: стали стучаться. Я сыну сказал: "Сиди здесь, не ходи никуда". А он пошёл. Какое оружие? Пневматика, пульки пластмассовые. Единственное, из баллончика брызнул, но он испугался. Зачем было стрелять? Там ворвалось человек 25 спецназовцев, неужели не могли просто скрутить парня? Убили!

Анатолий Алексеевич рассказывает, как убили сына на его глазах. Видео © LIFE SHOT