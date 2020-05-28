Пьяный дебош со стрельбой на проводах в армию довёл блогеров из Чехова до уголовного дела

Весь ночной скандал — от автоматной очереди до перепалки дебоширов с полицией — удалось снять на видео. На нём хорошо видно, как нагло ведёт себя пьяная молодёжь, гордо величающая себя блогерами.

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"Подписота" — так с оттенком презрения некоторые блогеры называют своих подписчиков. Это и ресурс, и повод для гордости. Иногда особо одарённые блогеры с сотней тысяч "подписоты" (как с этого скандального видео) настолько верят в себя, что считают себя неуязвимыми для закона, если у них есть сотня-другая тысяч подписчиков...

Проводы в "армейку"

Начался скандал с банальной попойки. Проводы в армию Даниила Величко запомнит не только сам новобранец, но и вся улица подмосковного Чехова, где шумная ночная попойка плавно перетекла в хулиганскую выходку. Молодёжь потусила на славу. Включив музыку на всю улицу, парни достали охолощённый автомат (настоящее боевое оружие, списанное со склада и переделанное под холостые патроны. — Прим. Лайфа) и громкими выстрелами перепугали всю округу.

У блогера Александра Ковина около 50 тыс. "подписоты". Фото © Instagram / sasha_wrestler33

Соседи предсказуемо были не рады ночным проводам и вызвали полицию. Наряд приехал уже под утро, где-то в 4 часа. Однако стражи порядка вошедших в раж молодых дебоширов не напугали и даже, напротив, разбудили в них ещё большую наглость. Парни не только не стали оправдываться, мол, извините, сейчас музыку выключим и разойдёмся, но дерзко нападали на полицейских, оскорбляя стражей закона. Особенно отличился некий Саша Ширяев, тот самый дебошир с видео, что пытался сорвать с полицейского чёрную антиковидную маску. — Что вы нам можете сделать?! У нас на всех вместе 300 тысяч подписчиков! — пугает поверивший в собственное величие Ширяев полицейских. А другой участник попойки даже попытался спустить колесо у полицейского УАЗа.

После просмотра видео с камер соседей может сложиться ощущение, что полицейские действительно испугались "блогеров". Потому что не только не забрали пьяных в отдел, но и не стали препятствовать, когда один из дебоширов сел за руль своего автомобиля. И пьяная молодёжь просто разъехалась.

Утреннее похмелье. "Я тупой, но не глупый"

Однако дело этим не закончилось. Лайф выяснил, что по факту произошедшего составлены не только административные протоколы о мелком хулиганстве, но и заведено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Один из участников той попойки рассказал Лайфу, что среди гостей действительно был блогер-"дурачок", и извинился на камеру перед соседями. По его словам, новобранец Данила Величко, в доме которого была пьянка, якобы уже отправился служить.

Известно Лайфу и имя блогера, в отношении которого заведено уголовное дело. Это тот самый Саша Ширяев, козырявший числом подписчиков и пытавшийся сорвать с полицейского маску.

Главная страница уже удалённого инстаграма Саши Ширяева. Фото © LIFE SHOT