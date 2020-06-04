Будущее беспощадно. Почему "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на любые американские санкции

Американские сенаторы Тед Круз и Джейн Шейхин разработали законопроект, который предполагает новые санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода. Под новые ограничения могут попасть компании, предоставляющие услуги по переоборудованию и дооснащению судов, производящих укладку труб по дну Балтийского моря, а также владельцы вспомогательных судов, участвующих в строительстве. Кроме того, санкции предлагается ввести против компаний, застраховавших суда, работающие на достройке газопровода.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что американцы сильно запоздали при введении первого санкционного пакета.

— Если бы США приняли первый санкционный пакет ещё до строительства, то, возможно, это бы сработало, так как европейские компании бизнес в США ценят выше, чем трубопроводный проект с Россией и национальные интересы своих стран. Они прекрасно понимают, что европейские государства от США их не защитят, значит, придётся им подчиниться. Но, повторюсь, всё было сделано слишком поздно, когда уже нельзя было недостроить. Впрочем, эти санкции принимаются только ради того, чтобы принять санкции. Сенатор Тед Круз известен своей антироссийской позицией, вот он её и отыгрывает. Нужен был повод, чтобы ввести санкции, а тут газопровод. Скажем, что он угрожает энергетической безопасности США и Украины, и сойдёт, этого достаточно, — уточнил эксперт.

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США просчитались с объектами для санкций, а теперь мелко пакостят, не решаясь на действительно крупные шаги, полагает политолог Дмитрий Родионов.

— Первый пакет санкций был направлен исключительно на компании, которые предоставляли корабли для постройки газопровода, прежде всего швейцарскую фирму Allseas. Расчёт был на то, что таких кораблей в мире мало и что все компании, которые владеют этими кораблями, разбегутся. Однако оказалось, что у "Газпрома" есть свой корабль "Академик Черский", есть баржа "Фортуна", которая тоже может заниматься этим ремеслом. Сейчас они, конечно, будут пытаться вводить санкции против самих кораблей. Но и тут их ждёт незадача. Выяснилось, что судно "Академик Черский" принадлежит некоему самарскому фонду, американцы могут сколько угодно накладывать на него санкции, для "Газпрома" это будет "большое горе", а директор этого самарского фонда, некий Василий Пупкин, больше не сможет посещать Америку и лишится своих "огромных капиталов". Вот и всё наказание, — сказал Родионов.

Также он отметил, что со стороны американцев это прежде всего попытка сохранить лицо. США прекрасно понимают, что остановить строительство не смогут, а показать, "что сделали всё, что смогли", нужно. Если бы хотели усложнить жизнь сильно, полагает Родионов, они бы наложили санкции непосредственно на "Газпром" и потребителей российского газа, но это та красная черта, которую американцы не перешагнут.

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— Все мелкие дела они уже сделали, они сорвали планы по вводу газопровода в 2019 году, вынудив Россию подписать контракт с Украиной, они, как могут, замедляют ход его строительства, но это всё. Реально все понимают, что, даже если полностью убрать "Газпром" с рынка Европы, заполнить объём американцам нечем, так как в США во многом газ — это побочный продукт от разработки нефти. Сейчас там из-за низких цен закрылось большое количество скважин, значит, и газа стало меньше, поэтому неизбежность сотрудничества с Россией там прекрасно понимают, — подчеркнул эксперт.

Экономист Александр Роджерс считает, что вторичные санкции — это последствия проигранной американцами газовой войны в Европе.

— Экономика России уже давно диверсифицирована, всё, что могли нам плохого экономическими санкциями сделать, сделали, придумать что-то принципиально новое тут сложно. Поэтому, думаю, в общем-то, все эти санкции нам глубоко безразличны. Так-то по большому счёту господа американские сенаторы заняты ерундой, им бы своей страной заняться, где полным ходом разносят государство, имеется 10 тысяч задержанных, десяток убитых и около 40 миллионов безработных. А санкции против "Северного потока — 2" это последствия поражения в газовой войне за Европу. Лет пять назад они обещали залить Европу своим сжиженным газом, но не смогли. Цена на американский газ оказалась слишком высокой. Кроме того, у них под шумок практически загнулась сланцевая отрасль, так что, может, они и хотели бы что-то поставлять, да нечего, вот и берут себе поощрительные призы, — заявил Роджерс.