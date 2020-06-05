Усилятся агрессия и аварийность. Астролог предупредила об опасностях "клубничной луны"

Жители земли сегодня станут свидетелями зрелищного астрологического явления – "клубничного" лунного затмения в огненном знаке Стрельца. В 20:24 мск спутник окажется точно между нашей планетой и Солнцем. Астролог Татьяна Лукашевич рассказала Лайфу, что может с собой принести "клубничная Луна".
– Сегодняшнее затмение имеет дополнительные особенности, усиливающие негативные реакции людей. Это сожжённая Венера, это тау-квадрат Марса к Луне и Солнцу. И поэтому сегодня может очень усилиться агрессия людей и аварийность. Поэтому, если вы стали жертвой такого неадекватного поведения людей, то постарайтесь не провоцировать дальнейшие конфликты, иначе они могут затянуться надолго, – предупреждает Лукашевич.
По её словам, влияние "клубничного" затмения имеет тенденцию сохраняться в течении долгих лет, поэтому особенно важно избегать любых неприятностей. Наибольшей опасности подвержены люди, рождённые 4–6 июня, 4–7 декабря и 4–6 марта. Собеседница Лайфа советует в течение ближайших 3-4 дней не совершать никаких импульсивных поступков.
– Второй совет касается людей, которые страдают сердечными заболеваниями и склонны к гипертонической болезни – берегите себя, держите соответствующие препараты при себе, так как сегодня могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания, – рекомендует астролог.
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