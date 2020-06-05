В парилку — без масок. Лайф узнал, на каких условиях открылись бани в Подмосковье и что насчёт цен

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Вслед за парикмахерскими и парками в Подмосковье открыли двери для клиентов бани и сауны. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, как и другие сервисы, они вынуждены работать в урезанном режиме. Лайф проверил, какие меры предосторожности ввели в банных комплексах и как они соблюдаются.

— Если раньше на уборку домика закладывалось полчаса, то сейчас время увеличилось, потому что нужно всё более тщательно убрать и проветрить помещение. <...> В конце мы дезинфицирующей лампой просвечиваем весь дом, — рассказала владелица банного комплекса в Красногорске Лара Чаклин.

При этом масочный режим в банях соблюдаться не будет. Это касается и банщика, который парит вениками клиентов. Там считают, что температура под 90 градусов сама уничтожит любой вирус, а работать при таких температурах в маске и перчатках просто невозможно. Цены в банях пока не изменились. В условиях экономического кризиса владельцы комплексов решили пойти навстречу гостям.

— Цены мы не меняли, потому что ценник у нас небольшой, нет смысла его менять. У людей стало не так много денег. И в ресторане мы тоже держим очень демократичные цены, чтобы люди могли прийти и позволить себе что-то съесть, как-то сменить обстановку и посвятить время себе, — добавила Чаклин.

Открытие бань стало настоящим праздником для постоянных гостей. Многие из них простояли в длинных пробках ради того, чтобы вновь попариться после длительного перерыва. Клиенты надеются, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться и бани продолжат свою работу.