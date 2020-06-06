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Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной

Друг журналистки считает, что всему виной эмоциональный стресс.

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Юлия Норкина. Фото © "Комсомольская правда" / Евгения Гусева

Причиной смерти радиоведущей Юлии Норкиной стал инфаркт. Об этом сообщил её друг, историк Евгений Спицын.

Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать, — сказал историк в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Спицына, на здоровье журналистки могло сказаться нервное напряжение, связанное с сыном, и "все эти коронавирусные дела".

При этом отмечается, что сама Норкина не болела CoViD-19, а её переживания были связаны с обстановкой на фоне эпидемии.

Напомним, Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщил её супруг, журналист и телеведущий Андрей Норкин.

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