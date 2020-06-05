В Москве умерла радиоведущая Юлия Норкина

В Москве в возрасте 52 лет скончалась ведущая радио "Комсомольская правда" Юлия Норкина. Об этом сообщил её супруг, известный российский журналист и телеведущий Андрей Норкин.

— Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но в основном людей, — написал на своей странице в Facebook Андрей Норкин.

Юлия Норкина начала свою карьеру в журналистике в 1992 году с работы на радиостанции "Радио 101". Там же она повстречала своего будущего мужа журналиста Андрея Норкина. В последние годы они оба работали на радио "Комсомольская правда" и совместно вели программу "Простыми словами".