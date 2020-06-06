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NASA заключило контракт на создание жилого блока на окололунной станции

Помещение размером с небольшую квартиру-студию и пространство космического корабля Orion обеспечат обитаемую среду для людей.

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NASA заключило контракт на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Об этом сообщается на сайте агентства.

Разработкой и строительством займётся компания Orbital Science Corporation. Контракт стоимостью 187 миллионов долларов включает в себя разработку дизайна блока, в котором будут жить астронавты, и логистической части модуля станции. Окончательный вариант фирма должна представить до конца текущего года.

Планируется, что пилотируемый модуль будет размером с небольшую квартиру-студию. Он и пространство космического корабля Orion обеспечат обитаемую среду для людей.

Ранее в "Роскосмосе" анонсировали возобновление лунной программы, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не позволит приватизировать Луну.

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