NASA заключило контракт на создание жилого блока на окололунной станции

NASA заключило контракт на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Об этом сообщается на сайте агентства.

Разработкой и строительством займётся компания Orbital Science Corporation. Контракт стоимостью 187 миллионов долларов включает в себя разработку дизайна блока, в котором будут жить астронавты, и логистической части модуля станции. Окончательный вариант фирма должна представить до конца текущего года.

Планируется, что пилотируемый модуль будет размером с небольшую квартиру-студию. Он и пространство космического корабля Orion обеспечат обитаемую среду для людей.