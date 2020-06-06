NASA заключило контракт на создание жилого блока на окололунной станции

NASA заключило контракт на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Об этом сообщается на сайте агентства.
Разработкой и строительством займётся компания Orbital Science Corporation. Контракт стоимостью 187 миллионов долларов включает в себя разработку дизайна блока, в котором будут жить астронавты, и логистической части модуля станции. Окончательный вариант фирма должна представить до конца текущего года.
Планируется, что пилотируемый модуль будет размером с небольшую квартиру-студию. Он и пространство космического корабля Orion обеспечат обитаемую среду для людей.
Ранее в "Роскосмосе" анонсировали возобновление лунной программы, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не позволит приватизировать Луну.