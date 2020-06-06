"С ними нужно разговаривать". Чиновники помогут оренбургской семье, у которой отобрали детей

Для оренбургской семьи, у которой опека изъяла четверых детей, разработают план выхода из кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора и правительства региона Татьяну Шмелёву.

Четверых маленьких детей отобрали у матери в конце мая. Жестокие методы сотрудников опеки попали на видео. 4 июня районные власти по рекомендации областной комиссии отменили постановление об изъятии.

— Еженедельно планируется выход в эту семью для выяснения обстоятельств и определения видов необходимой помощи: с ними нужно разговаривать, что они принимают от нас, а что нет, — отметила Шмелёва.

К решению проблем подключился Департамент молодёжной политики. По словам Шмелёвой, принимаемые меры являются временными, "пока у них не наладится нормальная жизнь". Начальник отдела отметила, что главным условием получения помощи является согласие родителей. Решение вопроса по жилью остаётся за районными властями. В то же время уже есть предложения помощи от волонтёров и общественных организаций в подготовке документов для постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.