Facebook удалил почти 200 аккаунтов, связанных с расистскими группами

Американская компания Facebook удалила 190 аккаунтов пользователей, связанных с группами сторонников пропаганды расового неравенства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей компании.

Многие участники организаций планировали выйти на проходящие в США митинги, в некоторых случаях с применением оружия. Их намерения не уточняются.

В компании не стали разглашать подробности о пользователях, а также не назвали места их проживания.