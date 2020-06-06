Facebook удалил почти 200 аккаунтов, связанных с расистскими группами

Американская компания Facebook удалила 190 аккаунтов пользователей, связанных с группами сторонников пропаганды расового неравенства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей компании.
Многие участники организаций планировали выйти на проходящие в США митинги, в некоторых случаях с применением оружия. Их намерения не уточняются.
В компании не стали разглашать подробности о пользователях, а также не назвали места их проживания.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Беспорядки по всей стране продолжаются уже более десяти дней, из-за чего в городах увеличивается присутствие Нацгвардии.<br/>