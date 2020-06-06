В США крупный пожар охватил распределительный склад Amazon — видео

В американском штате Калифорния крупный пожар охватил распределительный склад компании Amazon, сообщает телеканал CNN.

Огонь вспыхнул рано утром в пятницу. Кадры, снятые с воздуха, показывают, что целые секции склада и крыши рухнули. Пламя было заметно издалека, над зданием поднимались густые клубы дыма.

Пожарные со всего округа Сан-Бернардино и окрестностей прибыли тушить пожар, сообщил официальный представитель города Редлендс Карл Бейкер.

Когда сработало оповещение, в здании находилось около 100 сотрудников склада. Все они сумели эвакуироваться самостоятельно, сведений о пострадавших не поступало.

Amazon заявила, что склад находился в ведении стороннего оператора, который помогает доставлять заказчикам очень крупные товары. Ожидается, что влияние на поставки будет минимальным, поскольку клиенты смогут получать заказы из других мест. О степени ущерба пока не сообщается. Причины пожара расследуются.