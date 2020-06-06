В ВОЗ пересмотрели рекомендации по ношению масок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об изменившихся рекомендациях по ношению масок.

— В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте организации.

К подобным местам относится общественный транспорт, супермаркеты и иные закрытые помещения. До этого момента ВОЗ давала рекомендации использовать средства индивидуальной защиты только больным коронавирусом.

Кроме того, в организации уточнили, что эффективно бороться с инфекцией помогает маска, в которой присутствует минимум три слоя ткани.

Также маски рекомендовано носить всем медицинским работникам, лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.