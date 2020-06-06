Страны G20 направят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Страны "Большой двадцатки" (G20) выделят на борьбу с коронавирусной инфекцией более 21 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте организации.

— К настоящему времени члены G20 и приглашённые страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в области здравоохранения во всём мире, — сказано в сообщении.

Выделенные средства пойдут на диагностику и разработку вакцин, лечение, а также исследования и разработки.

На сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, в мире насчитывается более 6,7 миллиона заражённых. Из них 392 тысячи скончались, свыше 2,9 миллиона выздоровели.