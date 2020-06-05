Глава РФПИ: Российский препарат от коронавируса будет предоставляться бесплатно

Российский специализированный препарат от коронавируса "Авифавир" станет бесплатным для пациентов, обращающихся за медицинской помощью по полису ОМС. Об этом сегодня президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тысяч курсов в год, — рассказал он.

Дмитриев добавил, что фонд инвестирует в создание тестов на коронавирус, которые, по его словам, считаются лучшими в мире и закупаются другими странами. Кроме того, зарубежные страны проявили интерес к российскому противовирусному препарату. На сегодняшний день запросы на лекарство пришли уже из десяти стран.

Ранее Лайф рассказывал, что препарат "Авифавир" поступит в российские больницы уже на следующей неделе, а вот в свободной продаже его не будет.