Клубничное затмение случается раз в 20 лет. Астрологи советуют, как себя вести в этот день

Астрологи верят, что лунное затмение, которое произойдёт сегодня ночью, — особенное. Из-за слегка розоватого цвета луны его даже называют клубничным. Оно способно изменить судьбу и отношение к жизни у многих людей. Сторонники влияния звёзд на личность считают, что прежде всего изменения коснутся Рыб, Дев, Стрельцов и Близнецов. Но и других знаков тоже — от того, как вы будете себя вести, будут зависеть изменения в жизни. Вот что не рекомендуется делать в эти сутки.