Клубничное затмение случается раз в 20 лет. Астрологи советуют, как себя вести в этот день

Астрологи верят, что лунное затмение, которое произойдёт сегодня ночью, — особенное. Из-за слегка розоватого цвета луны его даже называют клубничным. Оно способно изменить судьбу и отношение к жизни у многих людей. Сторонники влияния звёзд на личность считают, что прежде всего изменения коснутся Рыб, Дев, Стрельцов и Близнецов. Но и других знаков тоже — от того, как вы будете себя вести, будут зависеть изменения в жизни. Вот что не рекомендуется делать в эти сутки.
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Правило 1: будь спокоен
Считается, что сегодня меняются глобальные циклы в судьбе людей, поэтому в бытовой жизни всё может валиться из рук: сделки будут срываться, а встречи отменяться. Главное — не психовать и спокойно списывать свалившиеся казусы на игру небесных светил
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Правило 2: у меня лапки
Сегодня лучше не принимать важных решений. Решил бросить работу механика и стать поваром — подожди. Собрал силы сказать начальнику, какой он козёл, — в другой день. Надумал бросить подругу — возьми паузу. Сегодня у тебя лапки, и всё делать лень, расслабься
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Правило 3: самоизолируйся
Понимаю, что это уже раздражает и хочется бегать по лесам, собираться на шашлыки и ходить в походы. Но на этих выходных лучше посидеть дома. Астрологи уверены — в дальнем путешествии произойдёт какая-нибудь ерунда и тщательный план отдыха развалится, как домик из карт Таро
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Правило 4: не оставляй долги
Лунное затмение — почти как новый год. Нельзя оставлять ничего в прошлом. Астрологи уверены: забытые обещания, недоделанная работа и прошлые долги вредят карме, засоряют чакры и мешают связи с верхним миром. Ну вы поняли, закончите то, что давно надо было доделать
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Правило 5: не давай в долг
Даже если вас друзья просят одолжить тысячу рублей до получки — посоветуйте им воспользоваться кредитной картой. Так вы сохраните свои нервы и вашу дружбу. То же касается и словесных обязательств, просто попросите не кантовать вас в течение недели, сошлитесь на Луну