Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2020, 17:58

У депутата Госдумы Ионина выявили коронавирус

Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин

Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин

Сам он сейчас находится в Екатеринбурге, а со своими коллегами-законотворцами парламентарий последний раз контактировал 27 мая.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил сам парламентарий. Представитель "Справедливой России" добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него отмечается только кашель.

Подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации, — отметил он.

По словам Ионина, в последний раз он контактировал с коллегами-депутатами 27 мая (в день пленарного заседания Госдумы. — Прим. ред.)

Матвиенко назвала число заразившихся коронавирусом сенаторов
Матвиенко назвала число заразившихся коронавирусом сенаторов

Как ранее сообщал Лайф, до Ионина в Госдуме коронавирусную инфекцию выявили у шести депутатов. Двоих из них — Оксану Пушкину и Светлану Максимову — недавно выписали из больницы. Ещё двое по состоянию на 20 мая находились дома на карантине и двое окончательно выздоровели.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • справедливаяроссия
  • Екатеринбург
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar