У депутата Госдумы Ионина выявили коронавирус

Сам он сейчас находится в Екатеринбурге, а со своими коллегами-законотворцами парламентарий последний раз контактировал 27 мая.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил сам парламентарий. Представитель "Справедливой России" добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него отмечается только кашель.

— Подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации, — отметил он.

По словам Ионина, в последний раз он контактировал с коллегами-депутатами 27 мая (в день пленарного заседания Госдумы. — Прим. ред.)