У депутата Госдумы Ионина выявили коронавирус
Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин
Сам он сейчас находится в Екатеринбурге, а со своими коллегами-законотворцами парламентарий последний раз контактировал 27 мая.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил сам парламентарий. Представитель "Справедливой России" добавил, что чувствует себя нормально, а из симптомов заболевания у него отмечается только кашель.
— Подтвердился коронавирус. Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации, — отметил он.
По словам Ионина, в последний раз он контактировал с коллегами-депутатами 27 мая (в день пленарного заседания Госдумы. — Прим. ред.)
Как ранее сообщал Лайф, до Ионина в Госдуме коронавирусную инфекцию выявили у шести депутатов. Двоих из них — Оксану Пушкину и Светлану Максимову — недавно выписали из больницы. Ещё двое по состоянию на 20 мая находились дома на карантине и двое окончательно выздоровели.