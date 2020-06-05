Пациентов с коронавирусом в Бурятии не пускают в туалет. Власти объяснили это требованием ВОЗ

В Минздраве Бурятии отреагировали на публикацию издания "Подъём" о том, что коронавирусным пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ запретили ходить в общий туалет. Вместо этого каждому обитателю палаты выдали по специальному пластиковому ведру и предложили справлять нужду за ширмой.

В ведомстве отметили, что ВОЗ отнесла коронавирусную инфекцию к категории особо опасных заболеваний, а это значит, что все их отходы должны проходить обработку. Именно поэтому пациенты с CoViD-19 не могут пользоваться общим туалетом — это противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам.

— В связи с тем что здание больницы 1940 года постройки и не имеет системы очистки канализационных стоков, пациенты вынуждены использовать специальные вёдра-туалеты, — приводит ответ Минздрава РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что информация о том, почему данной группе пациентов нельзя воспользоваться общим туалетом, размещена в каждой палате.