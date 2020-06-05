Девушка приняла ибупрофен, мучаясь от зубной боли, и показала фото жутких последствий

25-летняя Йотика Кевхам из провинции Чонбури, Таиланд, отправилась в аптеку, мучаясь от зубной боли. Там её выбор пал на ибупрофен, отпускаемый без рецепта. В надежде на скорейшее облегчение девушка приняла сначала одну таблетку, а через несколько часов выпила другую. Однако стало только хуже.

Фото © Facebook / Ake Srisuwan

Вскоре начался настоящий кошмар: кожа Йотики покрылась болезненными волдырями и сыпью, а внутри словно бушевал пожар. Когда жгучая боль во всём теле стала невыносимой, девушка попросила мужа отвезти её в больницу, пишет The Sun. Там врачи заявили, что мучения девушки — это сильная аллергическая реакция на принятое обезболивающее.

Фото © Facebook / Ake Srisuwan

Йотику отправили в реанимацию, где она провела семь дней. По словам медиков, девушке повезло, что она осталась в живых. После пациентку ещё на семь дней перевели в общую палату, чтобы наблюдать за её состоянием. Только спустя две недели она смогла вернуться домой.

Фото © Facebook / Ake Srisuwan

14 дней лечения и мучительная боль научили меня тому, что принимать лекарства без консультации врача может быть опасным занятием. Аллергическая реакция ослабла, но доктор сказал, что моему организму потребуется много времени на восстановление Йотика Кевхам