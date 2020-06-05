Генпрокуратура озвучила возможную причину разлива топлива в Норильске

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла вследствие просадки грунта и бетонной площадки под ним. Предварительную причину аварии сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

— Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним, — уточнил он.

Проверка по факту случившегося продолжается. На фоне масштабной экологической катастрофы Генпрокуратура намерена провести инспекции на объектах, аналогичных ТЭЦ-3 в Норильске, расположенных на подверженных таянию вечной мерзлоты территориях.