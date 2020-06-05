Генпрокуратура озвучила возможную причину разлива топлива в Норильске

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла вследствие просадки грунта и бетонной площадки под ним. Предварительную причину аварии сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
— Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним, — уточнил он.
Проверка по факту случившегося продолжается. На фоне масштабной экологической катастрофы Генпрокуратура намерена провести инспекции на объектах, аналогичных ТЭЦ-3 в Норильске, расположенных на подверженных таянию вечной мерзлоты территориях.
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту аварии возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. На данный момент спасателям удалось собрать около 200 тонн горюче-смазочных материалов и локализовать место разлива. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал устранить разлив топлива за счёт компании.