"Это нужное дело". Путин назвал востребованной норму о защите животных в конституции

Президент России Владимир Путин считает, что закрепление в конституции нормы об ответственном отношении к животным является проявлением цивилизованности. Об этом он заявил в ходе общения по видеосвязи с зоозащитниками и экологами, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.

— Это чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно, — подчеркнул глава государства.

Таким образом, Путин согласился с членом Общественной палаты, спортсменом-паралимпийцем Сергеем Бурлаковым, назвавшим упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением.