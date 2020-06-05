"Это нужное дело". Путин назвал востребованной норму о защите животных в конституции

Президент России Владимир Путин считает, что закрепление в конституции нормы об ответственном отношении к животным является проявлением цивилизованности. Об этом он заявил в ходе общения по видеосвязи с зоозащитниками и экологами, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник.
— Это чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно, — подчеркнул глава государства.
Таким образом, Путин согласился с членом Общественной палаты, спортсменом-паралимпийцем Сергеем Бурлаковым, назвавшим упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением.
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Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа.